Мурат Гассиев досрочно победил Джереми Милтона на вечере бокса в Майами
Мурат Гассиев победил американца Джереми Милтона на турнире в Майами.
Гассиев досрочно выиграл поединок, проходивший в первом тяжелом весе – Милтон отказался продолжать бой после шестого раунда.
Теперь на счету 31‑летнего россиянина 32 победы и два поражения.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
