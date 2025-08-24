Мурат Гассиев досрочно победил Джереми Милтона на вечере бокса в Майами

Мурат Гассиев победил американца Джереми Милтона на турнире в Майами.

Гассиев досрочно выиграл поединок, проходивший в первом тяжелом весе – Милтон отказался продолжать бой после шестого раунда.

Теперь на счету 31‑летнего россиянина 32 победы и два поражения.

