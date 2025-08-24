WBA лишит Кроуфорда пояса в первом среднем весе, когда начнется бой с Канело (Дэн Рафаэл)
Кроуфорд лишится пояса WBA, когда выйдет на бой с Канело .
Об этом сообщил в соцсетях журналист Дэн Рафаэл, ссылаясь на президента WBA Джилберто Мендосу.
Пояс WBA в первом среднем весе станет вакантным, когда начнется поединок Теренса Кроуфорда и Канело.
Абасс Барао, владеющий временным титулом, получит постоянный пояс и проведет защиту против Джермелла Чарло.
Напомним, Канело и Кроуфорд подерутся 13 сентября в Лас-Вегасе.
Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?
Канело считает, что Кроуфорд сильнее Бивола, Бетербиева и Мейвезера
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дэна Рафаэла
