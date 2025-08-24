WBA лишит Кроуфорда пояса в первом среднем весе, когда начнется бой с Канело (Дэн Рафаэл)

Кроуфорд лишится пояса WBA, когда выйдет на бой с Канело .

Об этом сообщил в соцсетях журналист Дэн Рафаэл, ссылаясь на президента WBA Джилберто Мендосу.

Пояс WBA в первом среднем весе станет вакантным, когда начнется поединок Теренса Кроуфорда и Канело .

Абасс Барао, владеющий временным титулом, получит постоянный пояс и проведет защиту против Джермелла Чарло.

Напомним, Канело и Кроуфорд подерутся 13 сентября в Лас-Вегасе.

