Джейк Пол: «Если Дэвиса называют «Танком», то я стану FPV-дроном. Выведу его из строя»

Джейк Пол высказался о бое против Джервонты Дэвиса.

Ранее стало известно, что поединок между Полом и Джервонтой Дэвисом состоится 15 ноября в Атланте.

«Джервонта слишком долго относился ко мне неуважительно. Если его называют «Танком», то я стану FPV-дроном. Выведу из строя этого маленького мальчика. Да, он входит в число лучших боксеров мира вне зависимости от веса.

Но мой девиз прост: любой соперник, в любое время, в любом месте, вопреки всем шансам. А мои шансы мне нравятся. Сначала я уничтожу Давида, а потом раздавлю Голиафа», – написал в социальных сетях блогер и боксер Джейк Пол .

