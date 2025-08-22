  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Сульянов – о конфликте с Федерацией бокса России: «Везде можно найти стопку грязного белья, но вопрос в результатах. Мы вернули бокс на главные арены страны»
0

Сульянов – о конфликте с Федерацией бокса России: «Везде можно найти стопку грязного белья, но вопрос в результатах. Мы вернули бокс на главные арены страны»

Анатолий Сульянов рассказал о конфликте с Федерацией бокса России.

В конце апреля Федерация бокса России рекомендовала бойцам не участвовать в спортивных соревнованиях, организованных или проводимых под эгидой Hardcore Fighting Championship. В июле Сульянов объявил, что лига прекратит существование.

«Проблемы, которые начались с Hardcore, – это был препродакшн. А постпродакшн мы видим сейчас – в виде новых промоушенов. Но возникает один вопрос: что изменилось? С чем боролись, во что все превратилось? Я считаю, что это звенья одной цепи. Боролись ли с чем-то, кроме самого Hardcore? Это хороший вопрос. Я думаю, что нет.

Я приводил примеры в других подкастах: пожизненно отстраненные спортсмены из наших лиг, которые били женщин ногами, получают лицензии в Федерации бокса. Судимые спортсмены, которые наносили тяжкие телесные повреждения, были пожизненно нами отстранены – а сейчас мы их видим под эгидой Федерации бокса. Так же просто нельзя. 

В каждом дворе можно порыться и найти стопку грязного белья, начать в нем копошиться. Вопрос в результатах. Что сделал Hardcore? Мы вернули бокс на главные арены страны. Да, это где-то хайп, где-то шоу. Но это умение быть интересным зрителю. Ни на одном из наших стадионов не было никаких массовых драк, никакого мата в прямых эфирах», – сказал основатель Hardcore Fighting Анатолий Сульянов.

Hardcore закрывается – из-за долгов и давления. Что будет дальше?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Магомеда Исмаилова
logoбокс
Hardcore FC
logoФедерация бокса России
logoАнатолий Сульянов
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава Hardcore FC Сульянов: «У компании больше нет лицензии Федерации бокса, спонсорский контракт обнулен. Приняли решение ликвидировать»
1714 июля, 15:14
Бадаев – о поединке с Сульяновым: «Наши гонорары увеличатся: у победителя на 10 млн, у проигравшего – на 5»
27 июня, 09:52
Экс-бойцы Hardcore обвинили Сульянова в невыплате гонораров на 33 млн рублей (Sport24)
1413 февраля, 09:27
Главные новости
Нганну бросил вызов Уайлдеру: «Пришло время раз и навсегда поставить точку»
6сегодня, 18:00
Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»
23сегодня, 17:25
Ислам Махачев: «Уже можно сказать, что нахожусь в оптимальном весе – 86,5 кг. Дальше набирать массу планов нет»
3сегодня, 17:00
Сергей Павлович: «После боя с Аспиналлом сделал вывод, что никогда не надо выходить на коротком уведомлении»
11сегодня, 15:40
Байсангур Сусуркаев: «Уверен, что не почувствую Никала. Будет нокаут в первом-втором раунде»
2сегодня, 15:10
Тренер Сен-Пьера: «Адесанья, Сильва – забудьте про этих парней. Величайший боец в истории среднего веса – это Чимаев»
16сегодня, 14:45
Чарльз Оливейра: «Царукян должен подраться за пояс. Он заслуживает этого»
5сегодня, 13:30
Эдди Хирн: «Дэвис уже одной ногой на пенсии. Не стоит критиковать его за решение подраться с Полом»
2сегодня, 13:10
Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»
13сегодня, 10:40
Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»
2сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14