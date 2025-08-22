Сульянов – о конфликте с Федерацией бокса России: «Везде можно найти стопку грязного белья, но вопрос в результатах. Мы вернули бокс на главные арены страны»

Анатолий Сульянов рассказал о конфликте с Федерацией бокса России.

В конце апреля Федерация бокса России рекомендовала бойцам не участвовать в спортивных соревнованиях, организованных или проводимых под эгидой Hardcore Fighting Championship. В июле Сульянов объявил, что лига прекратит существование.

«Проблемы, которые начались с Hardcore, – это был препродакшн. А постпродакшн мы видим сейчас – в виде новых промоушенов. Но возникает один вопрос: что изменилось? С чем боролись, во что все превратилось? Я считаю, что это звенья одной цепи. Боролись ли с чем-то, кроме самого Hardcore? Это хороший вопрос. Я думаю, что нет.

Я приводил примеры в других подкастах: пожизненно отстраненные спортсмены из наших лиг, которые били женщин ногами, получают лицензии в Федерации бокса. Судимые спортсмены, которые наносили тяжкие телесные повреждения, были пожизненно нами отстранены – а сейчас мы их видим под эгидой Федерации бокса. Так же просто нельзя.

В каждом дворе можно порыться и найти стопку грязного белья, начать в нем копошиться. Вопрос в результатах. Что сделал Hardcore? Мы вернули бокс на главные арены страны. Да, это где-то хайп, где-то шоу. Но это умение быть интересным зрителю. Ни на одном из наших стадионов не было никаких массовых драк, никакого мата в прямых эфирах», – сказал основатель Hardcore Fighting Анатолий Сульянов .

Hardcore закрывается – из-за долгов и давления. Что будет дальше?