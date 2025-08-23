Тактаров – о победе Павловича над Кортесом-Акостой: «Сергей на своем уровне. Просто знаю, что он не сможет спрогрессировать»

Олег Тактаров считает, что Сергей Павлович не выйдет на новый уровень.

«Павлович остается на своем уровне. Я просто знаю, что он не сможет спрогрессировать. Потому что все технические вещи закладываются в детстве: бокс, борьба. А так это все бесполезно. Давайте поздравим его, заработал денег, что тоже неплохо», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.

