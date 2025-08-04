  • Спортс
Долидзе – о поединке Топурии и Махачева: «Думаю, бой уже планируется. Если UFC посчитают, что это выгодно, то все устроят»

Роман Долидзе считает, что UFC уже готовит бой Ислама Махачева и Илии Топурии.

«Думаю, что бой Топурии и Махачева должен случиться. Столько уже сказано, столько интереса у людей к этому поединку.

Я думаю, этот бой уже планируется. Мы же все понимаем, от чего отталкиваться – что финансово выгодно организации? Если UFC посчитают, что это выгодно, они сделают бой», – заявил боец UFC Роман Долидзе.

Долидзе хочет подраться с Чимаевым: «Хамзат известен, людям нравится на него смотреть»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
