Царукян – о Топурии: «Дана, повесь в его ванной цитату Махачева: «Буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте». Пусть она напоминает ему не писать сидя»

Арман Царукян высмеял Илию Топурию цитатой Махачева.

«Ислам Махачев как-то сказал отличные слова: «Я буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте». Эй, Дана Уайт, может быть, сейчас хорошее время, чтобы поставить эту цитату в ванной Топурии. Пусть она напоминает ему не писать сидя. Спасибо, босс», – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян .

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

