Махачев – о лидерстве Топурии в рейтинге P4P: «Это маркетинг. UFC делают это специально, чтобы разогреть наш бой»

Махачев отреагировал на потерю лидерства в рейтинге лучших бойцов вне категорий.

«Ну, это маркетинг. Они делают это специально, чтобы разогреть наш [с Топурией] бой. У людей уже есть интерес, значит они все делают правильно. Будем бороться за первое место в рейтинге», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Илия Топурия сместил Махачева с первой строчки рейтинга P4P 1 июля – после победы над Чарльзом Оливейрой .

Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»

Хабиб Нурмагомедов: «Топурия не будет альтернативой Конору, он хороший парень. Пытается быть кем-то»