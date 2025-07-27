Махачев – о лидерстве Топурии в рейтинге P4P: «Это маркетинг. UFC делают это специально, чтобы разогреть наш бой»
Махачев отреагировал на потерю лидерства в рейтинге лучших бойцов вне категорий.
«Ну, это маркетинг. Они делают это специально, чтобы разогреть наш [с Топурией] бой. У людей уже есть интерес, значит они все делают правильно. Будем бороться за первое место в рейтинге», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Илия Топурия сместил Махачева с первой строчки рейтинга P4P 1 июля – после победы над Чарльзом Оливейрой.
Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»
Хабиб Нурмагомедов: «Топурия не будет альтернативой Конору, он хороший парень. Пытается быть кем-то»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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