Ян – об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего»

Петр Ян объяснил, почему не планирует драться с Умаром Нурмагомедовым.

«Почему неинтересен бой с Умаром? Он проиграл последний бой и больше не дрался. У них есть возможность ждать, вообще не тренироваться, можно по году, по полгода. А мне нужно действовать, работать, своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего», – объяснил экс-чемпион UFC Петр Ян .

Напомним, Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

Ранее Петр сообщил , что мог подраться с Умаром Нурмагомедовым на турнире в Баку, но соперник отказался.

Петр Ян: «Бой с Умаром мне не интересен. Я на серии из трех побед, ему нужно выиграть пару боев. Хочу страховать титульный поединок»

Ян ответил Двалишвили: «Удачи в следующем бою. Надеюсь, потом мы подеремся за пояс»