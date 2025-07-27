Ян – об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего»
Петр Ян объяснил, почему не планирует драться с Умаром Нурмагомедовым.
«Почему неинтересен бой с Умаром? Он проиграл последний бой и больше не дрался. У них есть возможность ждать, вообще не тренироваться, можно по году, по полгода. А мне нужно действовать, работать, своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего», – объяснил экс-чемпион UFC Петр Ян.
Напомним, Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.
Ранее Петр сообщил, что мог подраться с Умаром Нурмагомедовым на турнире в Баку, но соперник отказался.
Петр Ян: «Бой с Умаром мне не интересен. Я на серии из трех побед, ему нужно выиграть пару боев. Хочу страховать титульный поединок»
Ян ответил Двалишвили: «Удачи в следующем бою. Надеюсь, потом мы подеремся за пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
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