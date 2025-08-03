Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется с Маддаленой в Нью-Йорке. Есть договоренность»

Хабиб Нурмагомедов анонсировал следующий бой Ислама Махачева.

«У нас есть договоренность. Ислам подерется с Джеком Делла Маддаленой на «Мэдисон-сквер-гарден». Они согласились», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

На арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 322. Дата мероприятия – 15 ноября.

Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»

Исраэль Адесанья: «Ислам может не справиться с Маддаленой. Джек поймает его»