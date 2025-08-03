Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется с Маддаленой в Нью-Йорке. Есть договоренность»
Хабиб Нурмагомедов анонсировал следующий бой Ислама Махачева.
«У нас есть договоренность. Ислам подерется с Джеком Делла Маддаленой на «Мэдисон-сквер-гарден». Они согласились», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
На арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 322. Дата мероприятия – 15 ноября.
Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»
Исраэль Адесанья: «Ислам может не справиться с Маддаленой. Джек поймает его»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости