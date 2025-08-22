  • Спортс
  • Сергей Павлович: «После боя с Аспиналлом сделал вывод, что никогда не надо выходить на коротком уведомлении»
Сергей Павлович: «После боя с Аспиналлом сделал вывод, что никогда не надо выходить на коротком уведомлении»

Сергей Павлович рассказал, какой вывод сделал после поражения Тому Аспиналлу.

– После Кортеса-Акосты с кем-то из рейтинговых бойцов вам было бы интересно подраться или самое главное – титульник, а остальное – это как получится?

– Последнее абсолютно верно. Самое главное – это пояс. А все преграды, которые перед ним стоят не важны.

– Если вспоминать бой с Томом Аспиналлом, то есть ли уже понимание, что бы вы сделали иначе в вашем, например, титульном реванше?

– Самое главное, я сделал для себя вывод, что никогда не надо выходить на коротком уведомлении. Но опять же, это был мой выбор и так далее. В принципе, полноценную подготовку перед боем надо проводить и тогда выходить, – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоялся в ноябре 2023 года. Аспиналл победил техническим нокаутом в первом раунде.

Сергей Павлович: «Какое у меня отношение к Волкову? Никакого. У всех своя жизнь»

Павлович – о бое с Розенстрайком: «Были моменты, когда мог его финишировать. Но для меня был важный момент: пройти всю дистанцию»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoТом Аспиналл
logoMMA
logoUFC
logoСергей Павлович
тяжелый вес (MMA)
