Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 16 ноября

Джейк Пол подерется с Джервонтой Дэвисом 15 ноября на арене State Farm в Атланте.

Джейк Пол проведет выставочный бой с Джервонтой Дэвисом 15 ноября. Прямая трансляция будет доступна на Netflix.

Переговоры о бое Пола с Энтони Джошуа сорвались из-за проблем с транслятором.

Ранее WBA поместила Пола на 14-ю строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.

Эдди Хирн: «Джейка Пола окружают люди, которые вдалбливают ему в голову всякую чушь. Говорят, что он второе пришествие Али»