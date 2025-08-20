Пауло Коста: «Чимаев выступил ужасно. Фанаты не будут смотреть, как парни 25 минут обнимаются»

Пауло Коста раскритиковал стиль Хамзата Чимаева в бою с Дрикусом дю Плесси.

«UFC – это развлечение. Такие бойцы могут погубить бизнес. Меня удивило, что Дана Уайт сказал: «Он выступил потрясающе». Нет, это не так. Он выступил ужасно для фанатов.

UFC заключил сделку с Paramount, но люди будут смотреть что-то другое. Они не будут смотреть, как парни 25 минут обнимаются», – сказал боец UFC Пауло Коста .

Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319. После победы Чимаев заявил, что хочется подраться в октябре в Абу-Даби.

Хамзат Чимаев не проведет еще один бой в 2025 году