Даррен Тилл: «Если IBA заплатит мне, то подерусь с любой российской звездой. Заинтересован в этом»

Даррен Тилл: если IBA заплатит мне, то подерусь с любой российской звездой.

Бывший боец среднего веса UFC Даррен Тилл готов провести боксерский поединок на турнире IBA.Pro.

«Провести бой по боксу с какой-нибудь российской звездой? Я согласен, заинтересован в этом на 100%. Если IBA готова заплатить мне, подерусь с любым.

Поединок против Хамзата Чимаева ? Нет, это мой друг, я не буду боксировать с ним», – сказал Тилл.

Тилл в последний раз выступал в августе, когда нокаутировал Люка Рокхолда в поединке по правилам бокса.

IBA Bare Knuckle анонсировала третий турнир по кулачным боям 20 декабря в «Лужниках». Главное событие: «Киборг» против «Ганнибала»