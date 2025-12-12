Даррен Тилл: «Если IBA заплатит мне, то подерусь с любой российской звездой. Заинтересован в этом»
Бывший боец среднего веса UFC Даррен Тилл готов провести боксерский поединок на турнире IBA.Pro.
«Провести бой по боксу с какой-нибудь российской звездой? Я согласен, заинтересован в этом на 100%. Если IBA готова заплатить мне, подерусь с любым.
Поединок против Хамзата Чимаева? Нет, это мой друг, я не буду боксировать с ним», – сказал Тилл.
Тилл в последний раз выступал в августе, когда нокаутировал Люка Рокхолда в поединке по правилам бокса.
IBA Bare Knuckle анонсировала третий турнир по кулачным боям 20 декабря в «Лужниках». Главное событие: «Киборг» против «Ганнибала»
