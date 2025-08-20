Сергей Павлович: «Уверен на 100%, что могу противостоять Аспиналлу»
Сергей Павлович высказался о возможном реванше с Аспиналлом.
«Уверен на 100%, что могу противостоять Тому Аспиналлу», – сказал боец UFC Сергей Павлович.
23 августа Павлович проведет поединок с Вальдо Кортесом-Акостой. Бой состоится на турнире UFC в Шанхае.
Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в первом раунде в 2023 году.
Сергей Павлович: «Есть желание, чтобы пути еще раз пересеклись с Волковым и Аспиналлом. Долги надо возвращать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
