Сергей Павлович: «Уверен на 100%, что могу противостоять Аспиналлу»

Сергей Павлович высказался о возможном реванше с Аспиналлом.

«Уверен на 100%, что могу противостоять Тому Аспиналлу », – сказал боец UFC Сергей Павлович.

23 августа Павлович проведет поединок с Вальдо Кортесом-Акостой. Бой состоится на турнире UFC в Шанхае.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в первом раунде в 2023 году.

Сергей Павлович: «Есть желание, чтобы пути еще раз пересеклись с Волковым и Аспиналлом. Долги надо возвращать»