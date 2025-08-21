Шон Брэди: «Я и Гэрри должны были возглавить турнир Ванкувере, но он тянул резину»

Шон Брэди рассказал, что мог подраться с Иэном Гэрри на турнире UFC в Ванкувере.

«Недавно нам поступило предложение: я и Иэн – главный бой вечера в Ванкувере. Я сразу же согласился… А он тянул резину, в итоге они поставили туда де Риддера и Эрнандеса.

Теперь мы опять сидим и ждем. Спасибо, Иэн», – сказал боец UFC Шон Брэди .

В апреле Иэн Гэрри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей. Брэди задушил Леона Эдвардса в марте.

Иэн Гэрри: «Официально принимаю бой с Белалом либо Брэди. Попытаюсь договориться с UFC»