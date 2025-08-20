3

Белал Мухаммад: «Уважение дю Плесси, ты показал мужество, не сдавался... Шучу, ты отстой»

Белал Мухаммад посмеялся над Дрикусом дю Плесси.

«Уважение Дрикусу, ты показал мужество, не сдавался... Шучу, ты отстой, пять раундов 10-8», – написал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.

В ночь на 17 августа Дрикус дю Плесси проиграл решением судей Хамзату Чимаеву и потерял чемпионский пояс.

Мухаммад – дю Плесси: «Чикаго – мой город. Ты здесь нежеланный гость. Вперед, Хамзат!»

