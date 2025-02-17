Нганну – о следующем поединке в PFL: «Нужен бой с претендентом. Например, с Немковым»

Фрэнсис Нганну назвал Вадима Немкова возможным следующим соперником в PFL.

«Что дальше в ММА? Нужен вызов – бой с претендентом. Например, с Вадимом Немковым . Думаю, что еще все зависит от сроков.

Да, в PFL есть интересные варианты. Я готов к любому из них», – заявил чемпион PFL Фрэнсис Нганну .

Кормье – о шансах Нганну против Уайлдера: «Раньше Фрэнсис не получал урона, но, когда это произошло в бою с Джошуа, он выглядел потерянным. Это меня беспокоит перед поединком с Деонтеем»

Нганну заявил, что в его квартиру в Париже ворвалась полиция: «Они искали подозреваемых, это странный опыт»