Де Риддер отреагировал на пост Чимаева: «Пришли локацию»
Ренье де Риддер отреагировал на пост Хамзата Чимаева.
Ранее Хамзат Чимаев намекнул, что именно де Риддер станет его следующим соперником.
«Пришли локацию», – написал в социальных сетях боец среднего веса UFC Ренье де Риддер.
Напомним, что Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319.
Де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей. Он идет на серии из четырех побед.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Ренье де Риддера
