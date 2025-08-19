Де Риддер отреагировал на пост Чимаева: «Пришли локацию»

Ренье де Риддер отреагировал на пост Хамзата Чимаева.

Ранее Хамзат Чимаев намекнул , что именно де Риддер станет его следующим соперником.

«Пришли локацию», – написал в социальных сетях боец среднего веса UFC Ренье де Риддер .

Напомним, что Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319.

Де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей. Он идет на серии из четырех побед.

Чимаев согласен драться на UFC 321 в октябре: «Я готов. Травм нет»

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева