«РДР☠️».Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет де Риддер
Хамзат Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет Ренье де Риддер.
«РДР☠️», – написал в социальных сетях чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.
Напомним, что Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319.
Ренье де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей. Он идет на серии из четырех побед.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
