«РДР☠️».Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет де Риддер

Хамзат Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет Ренье де Риддер.

«РДР☠️», – написал в социальных сетях чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев .

Напомним, что Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319.

Ренье де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей. Он идет на серии из четырех побед.

