6

«РДР☠️».Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет де Риддер

Хамзат Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет Ренье де Риддер.

«РДР☠️», – написал в социальных сетях чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.

Напомним, что Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319.

Ренье де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей. Он идет на серии из четырех побед.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Роган – о следующем сопернике Чимаева: «Де Риддер. Он очень неприятно бьет, неплохо комбинирует, обладает хорошей выносливостью и опытом»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoMMA
logoРенье де Риддер
средний вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пауло Коста: «Мне запретили появляться на UFC 319. Сказали: «Чимаев привезет охрану. Эти парни могут напасть на тебя»
6сегодня, 10:30
Адесанья – о победе Чимаева над дю Плесси: «Думал, что Хамзат устанет, но он даже не сбавил скорость. Дивизион в хороших руках»
19вчера, 13:49
Чимаев объяснил, почему часто говорит о деньгах: «Я хочу иметь возможность кому-то помочь»
7вчера, 09:43
Главные новости
Де Риддер отреагировал на пост Чимаева: «Пришли локацию»
18 минут назад
Пимблетт раскритиковал поведение Царукяна на UFC 319: «Пытался отнять экранное время у друга, который стал чемпионом»
3сегодня, 12:45
Камару Усман: «Эрнандес способен дать Чимаеву конкурентный бой. Мне очень нравится, что он показывает»
1сегодня, 11:35
Олег Тактаров: «Топурия все очень грамотно делает. У него уровень будущей легенды»
4сегодня, 11:15
Пауло Коста: «Мне запретили появляться на UFC 319. Сказали: «Чимаев привезет охрану. Эти парни могут напасть на тебя»
6сегодня, 10:30
43-летний Фрэнки Эдгар возобновил карьеру и проведет бой в BKFC
4сегодня, 10:20
Василий «Пельмень» Камоцкий встретится с Макини Ману на Power Slap 16
7сегодня, 10:10Фото
«Моя история еще не закончена». Пико прокомментировал поражение от Мерфи
сегодня, 10:05
Джон Джонс: «С оптимизмом смотрю на возможность выступить на турнире в Белом доме»
4сегодня, 07:45
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04