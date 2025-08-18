Чимаев объяснил, почему часто говорит о деньгах: «Я хочу иметь возможность кому-то помочь»
Хамзат Чимаев объяснил, почему постоянно упоминает деньги.
«Люди думают, что я люблю горы денег. Мне нравится их получать и возможность помогать людям, поэтому я говорю о них. Я хочу иметь возможность кому-то помочь», – сказал чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.
После победы над Дрикусом дю Плесси на UFC 319 Хамзат попросил Дану Уайта отправить ему деньги.
Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
