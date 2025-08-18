Чимаев объяснил, почему часто говорит о деньгах: «Я хочу иметь возможность кому-то помочь»

Хамзат Чимаев объяснил, почему постоянно упоминает деньги.

«Люди думают, что я люблю горы денег. Мне нравится их получать и возможность помогать людям, поэтому я говорю о них. Я хочу иметь возможность кому-то помочь», – сказал чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев .

После победы над Дрикусом дю Плесси на UFC 319 Хамзат попросил Дану Уайта отправить ему деньги.

