Де Риддер хочет бой с Чимаевым: «Я уже встретился с лучшим американским борцом. Теперь мне любопытно, что я могу сделать против лучшего борца с Кавказа»

Ренье де Риддер хочет поединок с Хамзатом Чимаевым.

«Новый чемпион показал рестлинг и контроль мастер-класса, безумное доминирование над Дрикусом. Уверен, что наш бой мог бы войти в историю. Я уже встретился с лучшим американским борцом. Теперь мне любопытно, что я могу сделать против лучшего борца с Кавказа», – сказал боец UFC Ренье де Риддер .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

