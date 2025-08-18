Де Риддер хочет бой с Чимаевым: «Я уже встретился с лучшим американским борцом. Теперь мне любопытно, что я могу сделать против лучшего борца с Кавказа»
Ренье де Риддер хочет поединок с Хамзатом Чимаевым.
«Новый чемпион показал рестлинг и контроль мастер-класса, безумное доминирование над Дрикусом. Уверен, что наш бой мог бы войти в историю. Я уже встретился с лучшим американским борцом. Теперь мне любопытно, что я могу сделать против лучшего борца с Кавказа», – сказал боец UFC Ренье де Риддер.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ренье де Риддера
