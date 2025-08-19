Камару Усман: «Эрнандес способен дать Чимаеву конкурентный бой. Мне очень нравится, что он показывает»
Камару Усман назвал бойца, способного победить Хамзата Чимаева.
«Кто может дать конкурентный бой Хамзату Чимаеву? Трудно сказать. В среднем весе сейчас реально много таланта. Назову имя Энтони Эрнандеса. Мне очень нравится, что он показывает.
Когда начинаешь ощущать вкус успеха, появляется жажда к достижению еще более крупных целей. И именно это мы видим у Эрнандеса – с каждым выходом в клетку он становится все лучше и лучше. Он точно пойдет далеко», – сказал бывший чемпион UFC Камару Усман.
Напомним, что в главном событии UFC 319 Чимаев победил судейским решением Дрикуса дю Плесси и завоевал пояс чемпиона промоушена.
Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева
Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
