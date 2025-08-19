Камару Усман: «Эрнандес способен дать Чимаеву конкурентный бой. Мне очень нравится, что он показывает»

Камару Усман назвал бойца, способного победить Хамзата Чимаева.

«Кто может дать конкурентный бой Хамзату Чимаеву ? Трудно сказать. В среднем весе сейчас реально много таланта. Назову имя Энтони Эрнандеса . Мне очень нравится, что он показывает.

Когда начинаешь ощущать вкус успеха, появляется жажда к достижению еще более крупных целей. И именно это мы видим у Эрнандеса – с каждым выходом в клетку он становится все лучше и лучше. Он точно пойдет далеко», – сказал бывший чемпион UFC Камару Усман .

Напомним, что в главном событии UFC 319 Чимаев победил судейским решением Дрикуса дю Плесси и завоевал пояс чемпиона промоушена.

