5

Роган – о следующем сопернике Чимаева: «Де Риддер. Он очень неприятно бьет, неплохо комбинирует, обладает хорошей выносливостью и опытом»

Джо Роган назвал подходящего соперника для Хамзата Чимаева.

«Дрикусу будет сложно добраться до реванша с Чимаевым. Хамзат слишком доминировал над ним. Здесь разница в несколько уровней. Казалось, что ему просто нечем ответить.

Не знаю, с кем тренировался дю Плесси, но это явно был не уровень Хамзата.

Например, Ренье де Риддер, учитывая его навыки в грэпплинге и в стойке, в также удары коленями, мог бы стать интересным соперником для Чимаева. Он очень неприятно бьет, обладает хорошей выносливостью и опытом, а еще неплохо комбинирует», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Ранее Ренье де Риддер заявил о желании подраться с Чимаевым, ранее выигравшим пояс среднего веса UFC в поединке с Дрикусом дю Плесси.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

У Чимаева 529 успешных ударов и 21 минута контроля в бою с дю Плесси

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
