Уиттакер ответил критикам поединка Чимаева и дю Плесси: «Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие – как можно любить спорт и не балдеть от этого?»

Роберт Уиттакер удивлен критикой поединка Чимаева и дю Плесси.

«Любой, кто говорит, что бой был скучным, это случайный зритель. Если вы поклонник спорта и остались не очарованы способностью Чимаева контролировать кого-то столь же упорного, как Дрикус, который снова и снова поднимается, никогда не сдает физически, очень сильный, имеет кардио с запасом в несколько дней, если вас не впечатляет такое одностороннее доминирование, то вы просто не фанат MMA.

Потому что вы никогда этого не увидите. Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие. Как можно любить спорт и не балдеть от этого?» – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

