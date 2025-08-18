  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уиттакер ответил критикам поединка Чимаева и дю Плесси: «Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие – как можно любить спорт и не балдеть от этого?»
4

Уиттакер ответил критикам поединка Чимаева и дю Плесси: «Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие – как можно любить спорт и не балдеть от этого?»

Роберт Уиттакер удивлен критикой поединка Чимаева и дю Плесси.

«Любой, кто говорит, что бой был скучным, это случайный зритель. Если вы поклонник спорта и остались не очарованы способностью Чимаева контролировать кого-то столь же упорного, как Дрикус, который снова и снова поднимается, никогда не сдает физически, очень сильный, имеет кардио с запасом в несколько дней, если вас не впечатляет такое одностороннее доминирование, то вы просто не фанат MMA.

Потому что вы никогда этого не увидите. Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие. Как можно любить спорт и не балдеть от этого?» – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMArcade Podcast
logoРоберт Уиттакер
logoMMA
logoUFC
logoДрикус дю Плесси
logoЧимаев - дю Плесси
logoufc 319
logoХамзат Чимаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»
1013 августа, 07:30
Чимаев – о победе над Уиттакером: «Я почувствовал, что этот парень не на моем уровне. Не думаю, что он мог выиграть»
57 августа, 12:51
Уиттакер прокомментировал поражение от де Риддера: «Разочарован, но не сломлен. Извлеку уроки и пойду дальше»
330 июля, 10:45
Главные новости
Губерниев – о титуле Чимаева: «Его победы к нам никакого отношения не имеют. Он представляет ОАЭ, а не Россию»
13 минуты назад
Шон О’Мэлли: «Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...»
220 минут назад
Волкановски считает, что следующим претендентом на титул будет Мерфи: «Я пытался сделать так, чтобы бой с Евлоевым состоялся. Но не похоже, что он следующий»
30 минут назад
Чимаев – о рейтинге P4P: «Мне все равно, кто за него отвечает. Я должен быть первым»
26вчера, 18:00
Петр Ян: «Считаю, что заслужил титульный бой. Если буду подготовлен, то дам Мерабу хороший поединок»
15вчера, 16:04
Турки Аль эш-Шейх хочет, чтобы следующим соперником Усика стал Итаума (The Ring)
6вчера, 14:03
Махачев – Чимаеву: «Поздравляю, это было уверенно»
17вчера, 12:39
Чимаев – о мотивации: «Вера в себя, семья и Рамзан Кадыров. Он вернул меня в этот спорт, а я пообещал забрать пояс UFC в Чечню»
17вчера, 12:11
Бетербиев отреагировал на титул Чимаева: «Искренне поздравляю Хамзата, а также моего дорогого брата Рамзана Кадырова и весь чеченский народ»
18вчера, 11:25
Джонс – Чимаеву: «Поздравляю, волк»
3вчера, 11:08
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04