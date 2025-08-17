Чимаев – о попытке гильотины со стороны дю Плесси: «Надеюсь, что умру до того, как кто-то меня засабмитит»

Хамзат Чимаев оценил попытку удушающего приема со стороны Дрикуса дю Плесси.

«Я надеюсь, что умру до того, как кому-то это удастся», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев на пресс-конференции после UFC 319.

Напомним, Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева