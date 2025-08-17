У Чимаева 529 успешных ударов и 21 минута контроля в бою с дю Плесси

Подробная статистика поединка Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

Чимаев провел 567 ударов, 529 из которых оказались успешными. Также на счету Хамзата 12 тейкдаунов и 21 минута 40 секунд контроля.

У Дю Плесси 68 ударов – 45 успешных. Дрикус оформил один тейкдаун и 53 секунды контролировал соперника.

Напомним, бой закончился победой Чимаева единогласными решением судей (50-44 трижды).

