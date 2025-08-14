Волкановски – о возможном бое с Пико: «Я вытру им пол»

Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с Аароном Пико.

«Этот бой воодушевляет меня, потому что я бы сломал его в борьбе, унизил бы. Если он повалит меня, я сразу же встану.

Его единственный шанс – попасть тяжелым ударом, иначе я вытру им пол», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски .

Аарон Пико в соглавном событии UFC 319 встретится с Лероном Мерфи. Поединок станет для него дебютным в промоушене.

Аарон Пико провел тренировку с Хамзатом Чимаевым перед UFC 319