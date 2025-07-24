Исраэль Адесанья: «Ислам может не справиться с Маддаленой. Джек поймает его»

Исраэль Адесанья высказался о бое Джека Деллы Маддалены и Ислама Махачева.

«Ислам может не справиться с ним. И в грэпплинге, и в стойке. Джек поймает его. Не могу дождаться боя. Где бы этот поединок ни состоялся, я буду там», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес и подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.

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