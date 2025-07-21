Александр Волкановски: «Следующий бой Холлоуэя должен быть титульным. Это было бы справедливо»

Александр Волкановски считает, что Макс Холлоуэй заслужил реванш с Илией Топурией.

«Макс победил Джастина Гейджи и Дастина Порье, который только-только подрался за титул. Так что он буквально одолел двух лучших парней. Следующий бой, вероятно, должен быть титульным. Думаю, это было бы справедливо», – сказал чемпион полулегкого веса UFC Александр Волкановски .

Напомним, Макс Холлоуэй владел поясом чемпиона полулегкого веса с июня 2017-го по декабрь 2019-го. Также у него четыре поражения в боях за чемпионский пояс дивизиона. С апреля 2024-го Макс владеет титулом BMF.

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