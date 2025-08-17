«Не перестану пить до понедельника». Пратес пил пиво и курил сигарету во время интервью после победы над Нилом и на пресс-конференции

Карлос Пратес закурил на пресс-конференции после UFC 319 .

Пратес нокаутировал Джеффа Нил в первом раунде поединка на UFC 319.

Во время интервью журналистам после боя Карлос пил пиво и курил сигарету, добавив:

«Меня ждет много пива. Не перестану пить до понедельника».

Также Пратес закурил на пресс-конференции после окончания UFC 319.

