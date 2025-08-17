«Не перестану пить до понедельника». Пратес пил пиво и курил сигарету во время интервью после победы над Нилом и на пресс-конференции
Карлос Пратес закурил на пресс-конференции после UFC 319 .
Пратес нокаутировал Джеффа Нил в первом раунде поединка на UFC 319.
Во время интервью журналистам после боя Карлос пил пиво и курил сигарету, добавив:
«Меня ждет много пива. Не перестану пить до понедельника».
Также Пратес закурил на пресс-конференции после окончания UFC 319.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
