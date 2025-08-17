  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Деметриус Джонсон – о фанатах, считающих бой дю Плесси – Чимаев скучным: «Вы жалуетесь на то, что очень легко исправить. Есть такая кнопка «Выключить»
5

Деметриус Джонсон – о фанатах, считающих бой дю Плесси – Чимаев скучным: «Вы жалуетесь на то, что очень легко исправить. Есть такая кнопка «Выключить»

Деметриус Джонсон дал совет фанатам, которым не нравятся бои Хамзата Чимаева.

«Если вы, ребята, не хотите видеть грэпплинг и борьбу, то не смотрите UFC.

Слушайте, вы жалуетесь на то, что очень легко исправить.

Допустим, Хамзат собирается снова драться. Все, что вам нужно сделать, это увидеть одну кнопку. Она называется «Выключить».

Это очень простая проблема, которую элементарно решить, ребята. Не усложняйте», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
logoХамзат Чимаев
logoMMA
logoUFC
logoДеметриус Джонсон
logoЧимаев - дю Плесси
logoufc 319
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
У Чимаева 529 успешных ударов и 21 минута контроля в бою с дю Плесси
952 минуты назад
Судейские записки поединка Чимаев – дю Плесси: Хамзат единогласно выиграл третий раунд в два балла
7сегодня, 06:52Фото
Бонусы UFC 319: Чимаев, Эллиотт, Пратес и Мерфи награждены за лучшее выступление вечера
7сегодня, 06:38
Главные новости
«Не перестану пить до понедельника». Пратес пил пиво и курил сигарету во время интервью после победы над Нилом и на пресс-конференции
8 минут назадФото
Генри Сехудо: «Дрикус показал сердце, но Хамзат сейчас на другом уровне. Он может стать чемпионом на долгие годы»
320 минут назад
Энтони Эрнандес хочет бой с Чимаевым: «С моим бензобаком я его утоплю. Обещаю»
433 минуты назад
У Чимаева 529 успешных ударов и 21 минута контроля в бою с дю Плесси
952 минуты назад
Судейские записки поединка Чимаев – дю Плесси: Хамзат единогласно выиграл третий раунд в два балла
7сегодня, 06:52Фото
Бонусы UFC 319: Чимаев, Эллиотт, Пратес и Мерфи награждены за лучшее выступление вечера
7сегодня, 06:38
Чимаев согласен драться на UFC 321 в октябре: «Я готов. Травм нет»
12сегодня, 06:30
Стрикленд: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с Чимаевым пять раундов...»
1сегодня, 06:29
Тренер по Доте Ahilles об UFC: «Тут базовые борцухи есть, помимо бойцов из России? Просто мясные челы не могут ни в борьбу, ни в грепплинг»
1сегодня, 06:25
Конор поздравил Чимаева с поясом UFC: «Первый чемпион из Чечни!»
13сегодня, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04