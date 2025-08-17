Деметриус Джонсон – о фанатах, считающих бой дю Плесси – Чимаев скучным: «Вы жалуетесь на то, что очень легко исправить. Есть такая кнопка «Выключить»

Деметриус Джонсон дал совет фанатам, которым не нравятся бои Хамзата Чимаева.

«Если вы, ребята, не хотите видеть грэпплинг и борьбу, то не смотрите UFC.

Слушайте, вы жалуетесь на то, что очень легко исправить.

Допустим, Хамзат собирается снова драться. Все, что вам нужно сделать, это увидеть одну кнопку. Она называется «Выключить».

Это очень простая проблема, которую элементарно решить, ребята. Не усложняйте», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

