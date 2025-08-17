7

Бонусы UFC 319: Чимаев, Эллиотт, Пратес и Мерфи награждены за лучшее выступление вечера

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 319.

Минувшей ночью в Чикаго (США) прошел номерной турнир UFC 321, который возглавит бой за титул чемпиона среднего веса между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси.

По итогам ивента UFC наградил бонусами в $50 тысяч четырех бойцов: Хамзата Чимаева, Карлоса Пратеса, Лерона Мерфи и Тима Эллиотта.

Перечисленные бойцы отмечены в номинации «Лучшее выступление вечера».

UFC 319: дю Плесси проиграл Чимаеву, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои

Чимаев не заметил чемпиона – и теперь с поясом UFC. Так дю Плесси еще не валяли

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Карлос Пратес
logoMMA
Хамзат Чимаев
logoufc 319
logoUFC
