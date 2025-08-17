  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Судейские записки поединка Чимаев – дю Плесси: Хамзат единогласно выиграл третий раунд в два балла
Фото
7

Судейские записки поединка Чимаев – дю Плесси: Хамзат единогласно выиграл третий раунд в два балла

Дрикус дю Плесси не смог выиграть ни одного раунда у Хамзата Чимаева.

UFC опубликовал судейские записки главного поединка 319-го номерного турнира в Чикаго между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси.

Судьи единогласно отдали победу Чимаеву во всех раундах. В третьем отрезке Хамзат выиграл со счетом 10-8.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Чимаев не заметил чемпиона – и теперь с поясом UFC. Так дю Плесси еще не валяли

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
logoufc 319
logoДрикус дю Плесси
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дю Плесси – после поражения Чимаеву: «У Хамзата просто невероятный контроль. Ничего не получалось. Теперь все мысли о том, чтобы вернуть пояс»
36сегодня, 05:04
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе
141сегодня, 04:50
UFC 319: дю Плесси проиграл Чимаеву, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои
531сегодня, 04:49
Главные новости
«Не перестану пить до понедельника». Пратес пил пиво и курил сигарету во время интервью после победы над Нилом и на пресс-конференции
8 минут назадФото
Генри Сехудо: «Дрикус показал сердце, но Хамзат сейчас на другом уровне. Он может стать чемпионом на долгие годы»
320 минут назад
Энтони Эрнандес хочет бой с Чимаевым: «С моим бензобаком я его утоплю. Обещаю»
433 минуты назад
Деметриус Джонсон – о фанатах, считающих бой дю Плесси – Чимаев скучным: «Вы жалуетесь на то, что очень легко исправить. Есть такая кнопка «Выключить»
541 минуту назад
У Чимаева 529 успешных ударов и 21 минута контроля в бою с дю Плесси
952 минуты назад
Бонусы UFC 319: Чимаев, Эллиотт, Пратес и Мерфи награждены за лучшее выступление вечера
7сегодня, 06:38
Чимаев согласен драться на UFC 321 в октябре: «Я готов. Травм нет»
12сегодня, 06:30
Стрикленд: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с Чимаевым пять раундов...»
2сегодня, 06:29
Тренер по Доте Ahilles об UFC: «Тут базовые борцухи есть, помимо бойцов из России? Просто мясные челы не могут ни в борьбу, ни в грепплинг»
1сегодня, 06:25
Конор поздравил Чимаева с поясом UFC: «Первый чемпион из Чечни!»
13сегодня, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04