Судейские записки поединка Чимаев – дю Плесси: Хамзат единогласно выиграл третий раунд в два балла

Дрикус дю Плесси не смог выиграть ни одного раунда у Хамзата Чимаева.

UFC опубликовал судейские записки главного поединка 319-го номерного турнира в Чикаго между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси .

Судьи единогласно отдали победу Чимаеву во всех раундах. В третьем отрезке Хамзат выиграл со счетом 10-8.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Чимаев не заметил чемпиона – и теперь с поясом UFC. Так дю Плесси еще не валяли