Судейские записки поединка Чимаев – дю Плесси: Хамзат единогласно выиграл третий раунд в два балла
Дрикус дю Плесси не смог выиграть ни одного раунда у Хамзата Чимаева.
UFC опубликовал судейские записки главного поединка 319-го номерного турнира в Чикаго между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси.
Судьи единогласно отдали победу Чимаеву во всех раундах. В третьем отрезке Хамзат выиграл со счетом 10-8.
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева
Чимаев не заметил чемпиона – и теперь с поясом UFC. Так дю Плесси еще не валяли
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
