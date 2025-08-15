Чимаев – о бое с дю Плесси: «Африка больше никогда не увидит чемпионского пояса UFC»

Хамзат Чимаев высказался о предстоящем бое с Дрикусом дю Плесси.

«Вы уже знаете, кто из нас лучше. Это мое время, я заберу себе все. Африка больше никогда не увидит чемпионского пояса», – сказал боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев .

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Чимаевым и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

