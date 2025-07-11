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Экс-бойцы UFC Ромеро, Сантос и Брансон подписали контракты с BKFC

BKFC объявил о подписании контрактов с тремя экс-бойцами UFC.

Йоэль Ромеро, Тиаго Сантос и Дерек Брансон официально присоединились к ростеру лиги по боям на голых кулаках.

Ромеро (16-7) в последний раз дрался в марте, когда победил Раса Хилтона в поединке по гибридным правилам.

Сантос (22-13) в январе проиграл Денису Гольцову техническим нокаутом в первом раунде.

Брансон (24-9) не выступал с ноября-2023, когда выиграл у Рэя Купера судейским решением.

Ранее руководство BKFC анонсировало масштабный турнир в открытом весе. Призовой фонд составит $25 млн.

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoЙоэль Ромеро
logoТиаго Сантос
Bare Knuckle
Кулачные бои
logoДерек Брансон
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