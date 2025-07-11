Экс-бойцы UFC Ромеро, Сантос и Брансон подписали контракты с BKFC
BKFC объявил о подписании контрактов с тремя экс-бойцами UFC.
Йоэль Ромеро, Тиаго Сантос и Дерек Брансон официально присоединились к ростеру лиги по боям на голых кулаках.
Ромеро (16-7) в последний раз дрался в марте, когда победил Раса Хилтона в поединке по гибридным правилам.
Сантос (22-13) в январе проиграл Денису Гольцову техническим нокаутом в первом раунде.
Брансон (24-9) не выступал с ноября-2023, когда выиграл у Рэя Купера судейским решением.
Ранее руководство BKFC анонсировало масштабный турнир в открытом весе. Призовой фонд составит $25 млн.
Самая жесткая лига по кулачке, где лютует Конор. Как она устроена?
Президент Bare Knuckle подтвердил переговоры с Федором: «Все упирается исключительно в деньги»
Верите, что Дюбуа победит Усика?1242 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости