  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Президент BKFC сообщил, что Конор вернулся в пул допинг-тестирования: «Он готовится к бою в Белом доме»
7

Президент BKFC сообщил, что Конор вернулся в пул допинг-тестирования: «Он готовится к бою в Белом доме»

Президент BKFC сообщил, что Конор Макгрегор вернулся в пул допинг-тестирования.

«У Конора осталось два боя по контракту с UFC. Ему нужно привести себя в порядок и сделать все правильно. Весь мир этого ждет – вернется ли он, наберет ли форму, выйдет ли на бой?

Я разговаривал с ним, он прошептал мне на ухо: «Я уже вернулся в пул допинг-тестирования. Готовлюсь к возвращению. Сначала подерусь на турнире в Белом доме, потом проведу еще один поединок. После этого поговорим о бое в BKFC», – сказал глава лиги по кулачным боям Дэвид Фельдман.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор может выступить на турнире в Белом доме.

Конор – о планах: «Похоже, я снова отправлюсь в Овальный кабинет»

Конор отправил дикпик рэперше – а она слила. Еще и сказала, что член кривой

Верите, что Дюбуа победит Усика?9828 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoUFC
logoMMA
Bare Knuckle
logoКонор Макгрегор
Кулачные бои
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чейл Соннен: «Я не могу перестать смотреть на член Конора. Смотрю на него уже два часа»
1315 июля, 07:12
Абдель-Азиз – о желании Конора драться на территории Белого дома: «Может, ему удастся попасть на китайский кард. В Белом доме больше нет кокаина»
105 июля, 09:01
Конор – о планах Трампа устроить бой UFC: «Я буду президентом Ирландии чуть меньше года и подерусь на лужайке Белого дома»
105 июля, 07:34
Главные новости
Усик и Дюбуа 19 июля подерутся на «Уэмбли». Все, что об этом нужно знать
25сегодня, 11:01
Вечер бокса в Лондоне: Усик против Дюбуа и другие бои. Главное событие – около 01:00 по мск
31сегодня, 10:40
Леннокс Льюис: «Праймовый я победил бы Усика. У меня нашлось бы много приемов»
12сегодня, 10:38
Усик – о Великобритании: «Мой второй дом. Очень уважаю эту страну и местных фанатов»
2сегодня, 09:47
Тим Цзю – о слабостях Фундоры: «Какой-то он чопорный. Его физическое преимущество может сыграть и отрицательную роль»
1сегодня, 09:09
Дюбуа дождался реванша с Усиком, а вас ждет бонус – 100 000 рублей для новых игроков
сегодня, 09:00Реклама
Джастин Гейджи: «Соперником Топурии должен стать я или Царукян. Кажется, у меня лучшее положение»
2сегодня, 07:45
Макс Холлоуэй: «Жестокость – одно слово, которым я могу описать титул BMF»
1сегодня, 07:26
UFC 318: Холлоуэй против Порье, Коста – Копылов и другие бои
8сегодня, 07:20
PFL Africa 1: Эблин против ван Стиниса, Дитчева – Инаба и другие бои
1сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49