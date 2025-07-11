BKFC проведет турнир в открытом весе. Призовой фонд составит $25 млн
Руководство BKFC анонсировало масштабный турнир в открытом весе.
По словам президента лиги по кулачным боям Дэвида Фельдмана, в турнире примут участие 32 бойца. Строгие ограничения по весу не предусмотрены – к поединкам будут допущены спортсмены в диапазоне от 84 до 120 кг.
Сообщается, что призовой фонд турнира составит $25 млн. Победителю достанется $15 млн. Боец, занявший второе место, заработает $1 млн – полуфиналисты получат по $500 тысяч.
Турнир продлится 12 месяцев. Первые поединки пройдут в Лос-Анджелесе в марте следующего года – финал состоится на Ближнем востоке.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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