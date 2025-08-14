Конор Макгрегор исключен из ростера UFC

Конора Макгрегора исключили из ростера UFC.

Конор Макгрегор ранее сдал первый допинг-тест после возвращения в пул тестирования. Президент UFC Дана Уайт подтвердил , что Конор может выступить на турнире в Белом доме.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»