Конор Макгрегор исключен из ростера UFC
Конора Макгрегора исключили из ростера UFC.
Конор Макгрегор ранее сдал первый допинг-тест после возвращения в пул тестирования. Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Конор может выступить на турнире в Белом доме.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Roster Tracker
