Конор Макгрегор: «Буду представлять ирландские силу и мужество на турнире в Белом доме»
Конор Макгрегор заявил, что хочет принять участие на турнире в Белом доме.
«В рингсайде на турнире UFC в Белом доме. Буду представлять ирландские силу, мужество, мастерство и решимость страны перед американскими коллегами!
Ирландия на крупнейшем бойцовском ивенте мира, прямо с лужайки Белого дома!» – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Конор ранее сдал первый допинг-тест после возвращения в пул тестирования.
Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Конора Макгрегора
