Конор Макгрегор: «Буду представлять ирландские силу и мужество на турнире в Белом доме»

Конор Макгрегор заявил, что хочет принять участие на турнире в Белом доме.

«В рингсайде на турнире UFC в Белом доме. Буду представлять ирландские силу, мужество, мастерство и решимость страны перед американскими коллегами!

Ирландия на крупнейшем бойцовском ивенте мира, прямо с лужайки Белого дома!» – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Конор ранее сдал первый допинг-тест после возвращения в пул тестирования.

Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»