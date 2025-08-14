Арман Царукян будет угловым Хамзата Чимаева в бою с Дрикусом дю Плесси

Арман Царукян сказал, что будет секундировать Хамзата Чимаева.

«Я буду в углу Хамзата в воскресенье. Наша дружба началась после реалити, мы там начали тренироваться вместе и хорошо подружились, поехали на сборы в Эльбрус, потом – в Кисловодск. Я здесь, чтобы помочь ему выиграть титул», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Арман Царукян: «Хамзат каждый день тренируется, всех мучает, всех ломает. У него нет проблем с весом, нет травм»