Хамзат Чимаев: «Я стану первым чемпионом UFC из Чечни. Для моего народа это большое событие»

Хамзат Чимаев высказался о возможности стать чемпионом.

«Для меня в этом нет ничего безумного. Я не считаю себя фанатом ММА, я просто люблю драться. Но для моего народа это большое событие. Я стану первым чемпионом UFC из Чечни», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев .

Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Хамзат Чимаев: «Мне все равно, останусь я непобежденным или нет»