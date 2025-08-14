Хамзат Чимаев: «Я стану первым чемпионом UFC из Чечни. Для моего народа это большое событие»
Хамзат Чимаев высказался о возможности стать чемпионом.
«Для меня в этом нет ничего безумного. Я не считаю себя фанатом ММА, я просто люблю драться. Но для моего народа это большое событие. Я стану первым чемпионом UFC из Чечни», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Хамзат Чимаев: «Мне все равно, останусь я непобежденным или нет»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
