Арман Царукян: «Хамзат каждый день тренируется, всех мучает, всех ломает. У него нет проблем с весом, нет травм»
Арман Царукян рассказал о подготовке Хамзата Чимаева к бою с Дрикусом д. Плесси.
«Да, 10 раундов спарринговал с разными парнями. Хамзат каждый день тренируется. Всех мучает, всех ломает. Самое главное, что у него нет проблем с весом, нет серьезных травм, которые могли бы помешать. Он здоров», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Хамзат Чимаев: «Мне не нужно быть красивым. Девушкам нравятся террористы»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: HUSTLE VLOG
