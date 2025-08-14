Арман Царукян: «Хамзат каждый день тренируется, всех мучает, всех ломает. У него нет проблем с весом, нет травм»

Арман Царукян рассказал о подготовке Хамзата Чимаева к бою с Дрикусом д. Плесси.

«Да, 10 раундов спарринговал с разными парнями. Хамзат каждый день тренируется. Всех мучает, всех ломает. Самое главное, что у него нет проблем с весом, нет серьезных травм, которые могли бы помешать. Он здоров», – сказал боец UFC Арман Царукян .

Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

