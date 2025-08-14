Дрикус дю Плесси: «Когда клетка закроется, я попытаюсь прикончить Хамзата. Я лучше во всем»
Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем бое с Хамзатом Чимаевым.
«Когда клетка закроется, я попытаюсь его прикончить. Я лучше во всем. Я особенный, покажу, что неслучайно стал чемпионом. Чимаев в этом убедится», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Хамзат Чимаев и дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Хамзат Чимаев: «Мне все равно на трешток дю Плесси. Я пришел побить его, забрать деньги и поехать домой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
