Хамзат Чимаев: «Мне все равно, останусь я непобежденным или нет»
Хамзат Чимаев ответил, хочет ли завершить карьеру без поражений.
«Мне все равно, останусь я непобежденным или нет. На все воля божья», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Хамзат Чимаев: «Мне все равно на трешток дю Плесси. Я пришел побить его, забрать деньги и поехать домой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
