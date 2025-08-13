  • Спортс
  • Дрикус дю Плесси: «Все на бумаге считают, что Хамзат меня победит. Но откуда мне это знать? Я даже не умею читать»
Дрикус дю Плесси: «Все на бумаге считают, что Хамзат меня победит. Но откуда мне это знать? Я даже не умею читать»

Дрикус дю Плесси не понимает, как Хамзат Чимаев готовится к их бою.

«Как он собирается готовиться ко мне? Даже я не знаю, что собираюсь делать... Со мной может случиться несчастный случай, на меня может упасть пианино, могу выйти в центр октагона и провалиться в дыру. Может быть, я вырву себе палец и изобью им Хамзата. Я могу победить, раздавив его на машине или размазав огромным забавным молотом. Или на бой может выйти вообще другой Дрикус.

Все на бумаге считают, что Хамзат меня победит. Но откуда мне это знать? Я даже не умею читать», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

Напомним, Чимаев и дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Дю Плесси – о поединке с Чимаевым: «Не собираюсь идти в октагон, чтобы выживать. Я буду охотиться»

Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона-Бернарда Каируза
