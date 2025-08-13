Дю Плесси – о поединке с Чимаевым: «Не собираюсь идти в октагон, чтобы выживать. Я буду охотиться»
Дрикус дю Плесси пообещал яркий бой с Хамзатом Чимаевым.
«Я не собираюсь идти в октагон, чтобы выживать. Я иду охотиться. Я охотник, а не выживший. Буду искрить с первой и до последней минуты. Я здесь, чтобы победить самым впечатляющим образом», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Чимаев и дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
