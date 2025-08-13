Шара Буллет: «Думаю, дю Плесси потеряет пояс. У Чимаева есть все для победы»

Шара Буллет ставит на победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси.

«Думаю, Дрикус потеряет пояс. У Чимаева все есть для победы. Он со всех сторон готов к этому поясу. У него спарринг-партнеры, команда, лагерь и соперник, подходящий стилистически. Посмотрим. Может, мы с этим Дрикусом встретимся. На самом деле он крепкий очень боец, духовитый. Но стилистически, думаю, он мне подходит.

Его борьба в основном работает, когда люди устают. А я в боях с Арменом Петросяном и Марком-Андре Баррио я чувствовал, что могу еще четвертый и пятый раунд провести. В бензобаке еще осталось, я еще не полностью себя выплеснул. Чувствую, что скоро буду готов к пятираундовым боям.

Приколы Дрикуса обо мне? Я в голову не беру. Если начну об этом думать, то реально поеду к нему и там буду его искать. Если увижу его и вспомню, что он мне что-то говорил, то что-то там будет», – сказал боец UFC Шара Буллет .

Чимаев и дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

