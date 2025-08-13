Дю Плесси – о поединке с Чимаевым: «Опыт сыграет свою роль. Уверен, он сомневается, что сможет сохранить темп. Я – нет»

Дрикус дю Плесси уверен, что Хамзат Чимаев беспокоится о своей выносливости.

«Мы пришли в UFC одновременно. Я провожу третью защиту титула, а Хамзат борется за первый пояс. Опыт сыграет свою роль. Ты понимаешь у себя в голове, что не сможешь драться в том темпе, в котором хотел, как только наступит третий раунд. Делать это на тренировках – совершенно не то же самое.

В бою ты думаешь: «Что мне делать, если это продлится пять раундов?» У него есть сомнения в сознании. У меня их нет», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

