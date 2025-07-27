Дрикус дю Плесси: «Молодец, циклоп-лепрекон»

Дрикус дю Плесси, вероятно, обратился к Шаре Буллету.

«Молодец, циклоп-лепрекон», – написал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио на UFC Abu Dhabi. Шара дебютировал в UFC летом-2024 и провел пять боев – 4-1.

Шара Буллет – после победы над Баррио: «Вы разбудили злого пирата, я только начинаю»